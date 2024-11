Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin in Wohnung bestohlen

Porta Westfalica (ots)

Eine 95-jährige Frau ist Opfer eines Diebstahls in ihrer Wohnung an der Portastraße geworden. Die Seniorin gab ab, dass am Dienstag (26.11.) zwischen 11 und 11.30 Uhr drei unbekannte Tatverdächtige in Arbeitskleidung der Telekom ihre Wohnung betreten hätten. Im Anschluss habe sie festgestellt, dass ihre Geldbörse mitsamt Bargeld fehle.

Die Frau beschrieb die Tatverdächtigen wie folgt:

1. Person: männlich, lichtes Haar, lange Jacke mit rosafarbigen "T" auf dem Rücken, ca. 170 cm groß.

2. Person: männlich, kurzes volles Haar, lange Jacke mit rosafarbigen "T" auf dem Rücken, ca. 170 cm groß.

3. Person: weiblich, schwarze Haare, lange Jacke mit "T" auf dem Rücken, ca. 25 Jahre alt.

Hinweise zu den Tatverdächtigen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell