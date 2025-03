Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Auto kracht in geparkten Anhänger

Nümbrecht (ots)

Ein 44-jähriger Gummersbacher war am Montagabend (24. März) mit seinem Skoda auf dem Bahnweg in Richtung Krähmerich unterwegs. Gegen 21:20 Uhr kollidierte er mit einem abgestellten Anhänger, der am Fahrbahnrand des Bahnwegs stand. Der Gummersbacher wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

