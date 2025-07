Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Polizei sucht Zeugen nach Aufbruch von Baucontainern

Heilbronn (ots)

Bad Friedrichshall-Jagstfeld: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht Unbekannte brachen am vergangenen Wochenende drei Baucontainer in Jagstfeld auf. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, öffneten die Täter gewaltsam die Vorhängeschlösser der in der Salinenstraße abgestellten Container. Anschließend wurde, vermutlich mit einem Fahrzeug, ein Dieseltank aus einem der Container gezogen und circa 500 Liter des Treibstoffs entwendet. Außerdem wurden mehrere Werkzeuge und Maschinen gestohlen. Wer hat im Tatzeitraum rund um die Salinenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07136 980326 an den Polizeiposten Bad Friedrichshall. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell