Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Bedrohung mit Waffe gesucht, Unfallflucht, Pkw aufgebrochen, Mann entblößt sich im Stadtpark

Heilbronn (ots)

Ravenstein-Merchingen: Zeugen nach Bedrohung mit Waffe gesucht An einer Merchinger Tankstelle wurde am Samstagabend ein Mann von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht. Kurz vor 23 Uhr hielt sich ein 47-Jähriger auf dem Tankstellengelände in der Lindenstraße auf, als ein schwarzer VW Touran mit Mosbacher Kennzeichen zunächst die Lindenstraße in Richtung Ortsausgang befuhr. Gelenkt wurde das Fahrzeug von einem circa 50 Jahre alten Mann, welcher bei der Vorbeifahrt eine Handfeuerwaffe sichtbar in seiner rechten Hand gehalten haben soll. Kurz darauf fuhr eben dieser Mann auf das Tankstellengelände, stieg aus und richtete die Waffe in Richtung des 47-Jährigen. Forderungen oder verbale Drohungen wurden nicht ausgesprochen. Der Bedrohte flüchtete in das Tankstellengebäude und informierte die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten flüchtete der Täter über die Landesstraße 515 in Richtung Osterburken. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug und dessen Führer führte nicht zum Auffinden des Mannes. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Unbekannten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Obrigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Obrigheim und flüchtete anschließend. Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, wurde der Mercedes Sprinter in der Bachstraße auf dem Parkplatz hinter dem Gebäude der Gemeinde Obrigheim abgestellt. Als dessen Besitzer am nächsten Morgen, gegen 6:30 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Schaden an der vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Pkw aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen Am Freitagabend wurde in Mosbach ein Pkw aufgebrochen. Gegen 19 Uhr parkte ein 61-Jähriger seinen BMW auf dem Wanderparkplatz in der Alten Waldsteige und entfernte sich von seinem Fahrzeug. Als er, gegen 19:40 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die rechte Seitenscheibe eingeschlagen und das Auto durchwühlt worden war. Der Täter konnte mit einem im Auto aufgefunden Geldbeutel und dem Smartphone des Besitzers flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Mann entblößt sich vor Familien Am frühen Freitagabend entblößte sich ein Mann im Mosbacher Stadtpark vor mehreren Erwachsenen und Kindern. Gegen 17:45 Uhr hielt sich die Gruppe von insgesamt acht Personen im Bereich des Kneipbeckens auf, als sich Ihnen der 26-Jährige mit bereits herruntergelassenen Hosen näherte. Hierbei soll er sein Geschlechtsteil in Richtung der Gruppe gestreckt und begonnen haben zu urinieren. Mehrere Aufforderungen sich wenigstens umzudrehen ignorierte er. Nach Beendigung seiner Notdurft schüttelte der 26-Jährige absichtlich ausgiebig ab. Die alarmierten Polizisten konnten den Mann noch im Stadtpark antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Ihm wurde ein Platzverweis für das Landesgartenschaugelände erteilt. Zudem muss er mit einer Anzeige wegen der exhibitionistischen Handlung rechnen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell