Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einsatz wegen vermeintlichem Streit: Polizei stellt Waffen sicher - #polsiwi

Siegen-Niederschelden (ots)

Am Dienstagabend (20.05.2025) ist die Polizei in die Siegtalstraße in Niederschelden alarmiert worden. Zeugen riefen die Polizei aufgrund von Streitigkeiten bzw. möglichen Auseinandersetzungen gegen 19:30 Uhr. Während die eingesetzten Beamten zur Sachverhaltsklärung in einer Wohnung waren, fanden sie eine scharfe ungeladene Schusswaffe und ein ungeladenes Gewehr. Der 49-jährige Besitzer konnte keine waffenrechtliche Erlaubnis vorweisen. Die Beamten stellten die Waffen, sowie die in einem Tresor gelagerte Munition sicher. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell