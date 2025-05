Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Täter nach zwei Bränden - #polsiwi

Siegen (ots)

In der vergangenen Nacht von Montag auf Dienstag (20.05.2025) sind Polizei und Feuerwehr zu zwei Bränden alarmiert worden.

Zunächst brannte gegen 00:30 Uhr eine Mülltonne in der Berliner Straße in Siegen. Ein Zeuge hatte eine verdächtige Person dabei beobachtet, wie sie die Tonne in Brand steckte. Der Verdächtige flüchtete und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht gefunden werden. Die Mülltonne wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Die Feuerwehr Siegen löschte den Brand.

Nur kurze Zeit später gegen kurz nach 1 Uhr meldete ein Zeuge ein Feuer in der Siegstraße in Weidenau. Vor Ort brannten im Bereich einer Garage mehrere Mülltonnen. Ein PKW, der unmittelbar vor der Örtlichkeit geparkt war, wurde durch das Feuer beschädigt. Der gesamte Schaden, der durch den Brand entstanden ist, beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Siegen ermittelt und bittet weitere Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

