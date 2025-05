POL-SI: Nach angeblichem Diebstahl: Schildkröte wieder aufgetaucht - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen (19.05.2025) sind unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Industriestraße in Weidenau eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Gelände, bevor sie die Wand eines Gebäudes durchbrachen. Durch das Loch entwendeten sie schließlich Kupfer. Sach- und Beuteschaden belaufen sich auf rund 20.000 Euro. Die ...

mehr