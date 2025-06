POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruchdiebstähle in Firmentransporter

Delmenhorst (ots) - Am 20.06.2025, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 11:50 Uhr, wurde einer 62-jährigen Delmenhorsterin in einem Textilwarengeschäft in der Lange Straße die Geldbörse aus der getragenen Umhängetasche entwendet. Anschließend ist es zu einer Verwertungstat mit der in der Geldbörse aufgefundenen EC-Karte gekommen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Wer in der o.a. Zeit auffällige Beobachtungen ...

mehr