Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, zu Fuß von Verkehrsunfall geflüchtet und Gebäudebrand

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Aglasterhausen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Beim Vorbeifahren streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vergangene Woche einen in Aglasterhausen geparkten BMW und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der silberfarbene 1er war am Donnerstag zwischen 17 Uhr und 22 Uhr am Fahrbahnrand der Dr.-Hillengaß-Straße geparkt. In diesem Zeitraum touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den BMW, meldete den Zusammenstoß aber weder dem Besitzer, noch der Polizei. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 beim Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

Neckarzimmern: Nach Unfall zu Fuß geflüchtet

Ein alkoholisierter Autofahrer flüchtete am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall in Neckarzimmern zu Fuß vor der Polizei. Gegen 21:30 Uhr war der 34 Jahre alte Fahrer eines Skodas auf der Hauptstraße auf die Gegenfahrbahn geraten, woraufhin er mit seinem Außenspiegel den Spiegel eines entgegenkommenden VWs touchierte. Da der VW Fahrer zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes die Fenster seines Wagens geöffnet hatte, flogen Splitter ins Fahrzeuginnere und verletzten den 31 Jahre alten Autofahrer und seine Beifahrerin leicht. Anstatt anzuhalten fuhr der Skoda-Lenker davon. Sein Unfallgegner folgte dem Flüchtenden und konnte ihn schließlich im Wiesenweg zum Anhalten bewegen. Hier entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Folge der 31-Jährige die Fahrzeugschlüssel des Skodas an sich nahm um eine weitere Flucht zu unterbinden. Der 34-Jährige entfernte sich daraufhin zu Fuß über die Hauptstraße und die Luttenbachtalstraße bis in den Mosbacher Weg, wo er schließlich von einer Polizeistreife gestoppt wurde. Die Beamten bemerkten auch schnell den mutmaßlichen Grund der Flucht: Alkohol! Der Skoda-Lenker musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

Buchen: Feuerwehreinsatz an Wohnhaus

Die Feuerwehr musste am Montagmittag zu einem Brand eines Wohnhauses in der Buchener Haydnstraße ausrücken. Der Besitzer des Objekts hatte versucht ein am Wohnhaus befindliches Wespennest mit Hilfe eines rauchenden Papierstücks zu bekämpfen, woraufhin die Fassadenbegrünung Feuer fing. Die Flammen breiteten sich von dem brennenden Efeu bis zur Dachverkleidung aus, bevor sie von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäudedach konnte von den Einsatzkräften verhindert werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden.

