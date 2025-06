BPOLI EBB: Unerlaubte Einreisen in Ostritz

Zittau, Neugersdorf (ots) - Bundespolizisten stellten in den letzten Tagen mehrere unerlaubte Einreisen in Ostritz, Leuba, Neugersdorf und Zittau fest. Durch einen Bürgerhinweis wurde am 07. Juni 2025 gegen 12:40 Uhr bekannt, dass sich Migranten in Ostritz aufhalten sollen. Eine Streife stellte daraufhin drei somalische Männer im Alter von 20 - 29 Jahren fest und nahm diese in Gewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen ...

mehr