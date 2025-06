Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit tödlichem Verlauf

PKW prallt gegen Straßenbaum

Emmerich am Rhein (ots)

Emmerich am Rhein - Am 14.06.2025, um 06:10 Uhr befuhr ein 61-jähriger Mann aus Emmerich mit seinem PKW KIA die Wassenbergstraße in Emmerich aus Richtung Berliner Straße kommend in Fahrtrichtung "Am Löwentor". Unmittelbar vor der Einmündung zur Hansastraße kam der PKW aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einen Straßenbaum. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der eingesetzten Rettungskräfte verstarb der 61-Jährige noch am Unfallort. Die Unfallaufnahme erfolgte unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Die Angehörigen wurden durch den polizeilichen Opferschutz betreut.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell