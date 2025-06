Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person: Die Polizei wendet sich im Rahmen der Ermittlungen an die Bevölkerung

Rees (ots)

Bereits seit Dienstag, 3. Juni 2025 wird die 14-jährige Jana vermisst. Die von der Polizei durchgeführten Ermittlungen verliefen bislang negativ. Nach Angaben der Mutter schreibt die vermisste Person seit dem gestrigen Donnerstag (12. Juni 2025) suizidale Nachrichten und kündigte für den heutigen Freitag (13. Juni 2025) Ihren Tod an. Die 14-Jährige hat sich am gestrigen Tag (Donnerstag, 12. Juni 2025) vermutlich in Duisburg aufgehalten und soll über ein Deutschland-Ticket verfügen. Im Rahmen der Ermittlungen wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kann Angaben zur vermissten Person machen?

Mehrere Bilder und eine Personenbeschreibung der vermissten Person sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/171397

Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter 02824 880 entgegen. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell