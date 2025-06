Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Bilanz der Kontrollaktion an der Spyckstraße in Kleve

Gemeinsame Presseerklärung der Stadt Kleve und der Kreispolizeibehörde Kleve

Kleve (ots)

Am Donnerstag (12. Juni 2025) führten die Polizei und die Stadt Kleve an der Spyckstraße in Kleve einen Kontrolleinsatz durch. Hintergrund waren zum einen Bürgerbeschwerden, bei denen es um Vermüllung der Nachbarschaft, belästigendes Verhalten von Anwohnern und Besuchern eines bestimmten Hauses sowie vermuteten Drogenhandeln ging, zum anderen um polizeiliche Feststellungen, bei denen es ebenfalls um Betäubungsmittelkriminalität ging. Daher wurde ab 11:30 Uhr durch die Polizei das Gelände und das Haus betreten, dabei ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt und die anwesenden Personen kontrolliert. Anschließend wurden im Rahmen der Amtshilfe Mitarbeiter der Stadt Kleve bei der Überprüfung verschiedener ordnungsrechtlicher Bestimmungen unterstützt. Es wurden im Rahmen des gemeinsamen Einsatzes, der auch durch Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei aus Duisburg sowie einen Rauschgiftspürhund unterstützt wurden, geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Die Erkenntnisse aus den Durchsuchungs- und Kontrollmaßnahmen werden durch die Kriminalpolizei ausgewertet. Durch die Ordnungsbehörde wurden insbesondere bauordnungsrechtliche Mängel in Wohnungen des Hauses festgestellt. Die zugesagte Beseitigung dieser Mängel wird durch die Ordnungsbehörde zeitnah überprüft. Eine Vermüllung des Geländes oder der angrenzenden Bereiche konnte am Kontrolltag nicht festgestellt werden. Die vor Ort angetroffenen Personen verhielten sich durchweg kooperativ.(sp/lem)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell