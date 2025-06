Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - "Schockanrufer" wieder im Kreis Kleve aktiv

Witwe wird um Geld und Schmuck betrogen

Kleve (ots)

Am Mittwoch (10. Juni 2025) wurde eine 81-jährige Frau aus Kleve Opfer von Telefonbetrügern. Diese hatten sie mit der Masche, ein Angehöriger habe einen schweren Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen, so sehr unter Druck gesetzt, dass sie den Angaben des Anrufers, eines vermeintlichen "Polizisten Meier" folgte. Sie nahm Bargeld in einem vierstelligen Bereich und ihren Schmuck, fuhr damit nach Moers und übergab dort nach Anweisung des Betrügers eine Tasche mit diesen Wertsachen an eine Frau, die sich dann direkt wieder entfernt hat. Während der Fahrt nach Moers wurde das Telefonat ständig aufrechterhalten, um zu verhindern, dass die Frau zur Besinnung kommt und beispielsweise ihren Sohn anruft! Die Frau konnte aufgrund der ständigen Anweisungen und Fragen des vermeintlichen Polizisten keinen klaren Gedanken fassen. Die Vorwürfe, die sie sich jetzt trotzdem macht, weil sie auf diese miesen Betrüger reingefallen ist, kann man sich vorstellen. Bei anderen Seniorinnen und Senioren in Weeze und in Straelen waren die Betrüger nicht erfolgreich, hier bemerkten die Angerufenen den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch! Tip der Polizei: Unter

https://polizei.nrw/sites/default/files/2023-12/flyer_schockanruf.pdf

finden Sie einen Flyer mit Präventionstips zum Thema Schockanrufe! Angehörige von Senioren und Seniorinnen sollten diese über die betrügerischen Anrufe informieren, nutzen Sie dabei gerne die Präventionstips!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell