POL-KLE: Geldern - Zwei Abfalleimer und eine Parkbank in Brand geraten

Zeugen gesucht

Geldern (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und den frühen Morgenstunden am Donnerstag (12. Juni 2026) kam es zu drei Brandgeschehen in Geldern, zu denen die Polizei Zeugen gesucht. Am Mittwoch gegen 14:50 Uhr sahen Dachdecker, dass ein Müllbehälter an der Kapuzinerstraße brannte. Die ausgerückte Feuerwehr löschte den Brand. Gegen 02:10 Uhr am Donnerstagmorgen entdeckten Zeugen einen brennenden Abfallbehälter am Friedrich-Nettesheimer-Weg. Die eingesetzten Beamten der Polizei begannen mit einem Feuerlöscher, die Flammen zu löschen. Die Feuerwehr übernahm beim Eintreffen. Kurz darauf stellten die Polizeibeamten im näheren Umfeld an der Ecke zur Stauffenbergstraße eine brennende Parkbank fest. In allen drei Fällen entstand Sachschaden. Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Zusammenhang mit den Bränden verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter 02831 1250 zu melden. (cs)

