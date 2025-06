Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Wenig Denkzettel, einige Zitronen

Schulkinder weisen auf Tempo-30 hin

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Kevelaer (ots)

Am Mittwoch (11. Juni 2025) wurden auch in Kevelaer am Vormittag im Rahmen der landesweiten Dank- und Denkzettelaktion Auto- und Motorradfahrer angehalten, die in der Tempo-30-Zone an der Biegstraße entweder die zulässige Geschwindigkeit überschritten oder -auch tatsächlich in den überwiegenden Fällen- eingehalten hatten. Schülerinnen und Schüler der an die Biegstraße angrenzenden St.-Antonius-Grundschule teilten, nachdem die Autofahrer durch die Beamten des Verkehrsdienstes der Polizei zunächst gemessen und dann angehalten worden waren, selbstgebastelte Dank- oder Denkzettel an die Fahrerinnen und Fahrer aus. Bei Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit konnten sie darüber hinaus durch Überreichen von Zitronen darstellen, dass sie sauer waren, weil an ihrer Schule schneller gefahren wurde als erlaubt. Unterstützt wurden sie dabei von Stefan Cohnen von der Verkehrsunfall-Prävention der Kreis Klever Polizei. Die Aktion kam bei den Verkehrsteilnehmenden sehr gut an, auch wenn der eine oder andere einen Denkzettel oder sogar eine Zitrone überreicht bekam. Sichtlich erfreut waren diejenigen, die angehalten und mit einem Dankzettel ausgezeichnet wurden, weil sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten haben. Die Kinder hätten ihre Aktion, bei der sie sich sehr engagiert und diszipliniert zeigten, gerne noch länger durchgeführt, aber der Stundenplan sah noch Sportunterricht vor! (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell