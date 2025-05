Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Nach Raub mit Schusswaffe - Polizei sucht Zeugen

Schleswig (ots)

In der Nacht von Samstag (10.05.2025) auf Sonntag kam es im Bereich des Pavillons an der Schleiuferpromenade in Schleswig zu einer räuberischen Erpressung mit Schusswaffe durch einen bislang unbekannten Täter.

Gegen 02:45 Uhr hielten sich die beiden 17-und 19-jährigen Geschädigten in dem Pavillon auf, als sie von einer unbekannten männlichen Person angesprochen und unter Vorhalt einer Schusswaffe aufgefordert wurden, ihre Wertsachen herauszugeben. Im Rahmen der Forderung schoss die Person insgesamt drei Mal in die Luft. Nachdem die Geschädigten eine Brieftasche aushändigten, floh der Täter mit einem Fahrrad und der Brieftasche in Richtung des Schleswiger Stadtteils Friedrichsberg. Bei der vom unbekannten Tatverdächtigen genutzten Schusswaffe handelt es sich nach jetzigem Ermittlungsstand um eine Schreckschusswaffe.

Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden:

- 20-25 Jahre - 1,60m-1,70m - schlank - dunkle Bekleidung - spricht akzentfrei Deutsch

Die Kriminalpolizei Schleswig sucht in diesem Zusammenhang nun Zeugen und Hinweisgeber, welche im Tatzeitraum im Bereich der Schleiuferpromenade eine Person gesehen haben, auf die die Personenbeschreibung zutrifft. Wer Hinweise in dieser Sache geben kann wird gebeten sich unter der Rufnummer 04621 84 0 oder per E-Mail an Schleswig.KPST@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell