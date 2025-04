POL-PPRP: Unfall zwischen Radfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Zwischen Montag (21.04.2025), 20 Uhr, und Dienstag (22.04.2025), 5 Uhr, brachen Unbekannte in ein Blumengeschäft in der Frankenthaler Straße (gegenüber dem Eingang zum Hauptfriedhof) ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise bitte an die ...

