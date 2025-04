Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfallfluchten im Stadtgebiet - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (22.04.2025), gegen 17:00 Uhr, war ein 42-jähriger Autofahrer auf der Valentin-Bauer-Straße in Richtung Bruchwiesenstraße unterwegs, als ihn ein unbekannter Autofahrer rechts überholt habe. Daraufhin habe sich der 42-Jährige so erschreckt, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen zwei geparkte Autos stieß. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Eine Beschreibung des überholenden Fahrzeugs liegt nicht vor.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Unfallhergang geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Ebenfalls am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, meldete ein Zeuge, dass der Fahrer eines grünen VW Caddy in der Hauptstraße, auf Höhe der Friedensstraße, mit seinem Außenspiegel die Außenspiegel zweier geparkter Fahrzeuge beschädigte. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher werden in diesem Fall an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de erbeten.

