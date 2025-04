POL-PPRP: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom Ostersonntag (20.04.2025), 12 Uhr, bis Ostermontag (21.04.2025), 13 Uhr, brachen Unbekannte in ein leerstehendes Haus in der Salzburger Straße (Einmündung Bozener Straße) ein. Aus dem Haus wurden ein Rollstuhl und eine Aktentasche gestohlen. Haben Sie die Tat oder Personen mit einem Rollstuhl zur Tatzeit in der Nähe der ...

