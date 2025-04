POL-PPRP: Einbruch in Pizzeria - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Montag (21.04.2025), gegen 18 Uhr, meldete ein Zeuge, dass ein Mann eine Wand im Ebertpark mit Farbe bemalen würde. Noch vor Eintreffen der Polizei flüchtete der Mann in Begleitung einer Frau in Richtung Kopernikusstraße, wo beide Personen kurz darauf festgestellt und kontrolliert wurden. Bei dem 22-jährigen Tatverdächtigen konnten Farbanhaftungen an den Fingern und in einem Gebüsch eine Tüte mit den Resten einer Farbtube festgestellt werden. ...

