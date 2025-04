POL-PPRP: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, den 21. April 2025, gegen 04:40 Uhr kam es am Berliner Platz in Ludwigshafen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei schlug ein bisher unbekannter Täter einen 23-Jährigen mehrfach in das Gesicht. Der 23- Jährige musste anschließend durch den Rettungsdienst behandelt werden. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche ...

