POL-MFR: (213) Aus Haft entlassener Mann schlug Straßenbahnfahrer - Haftantrag

Nürnberg (ots) - In den frühen Freitagmorgenstunden (28.02.2025) brachen Unbekannte in eine Gaststätte in der Nürnberger Südstadt ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 02:45 Uhr wurde ein Anwohner auf laute Geräusche aus einer Gaststätte in der Pillenreuther Straße (zwischen den Kreuzungen zur Humboldtstraße bzw. der Wölckernstraße) aufmerksam. Als der Anwohner aus dem Fenster sah, konnte er ...

