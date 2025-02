POL-MFR: (211) Aggressiver Mann belästigte Kinder und Eltern auf Spielplatz - Berichtigung der Pressemeldung

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Dienstag (25.02.2025) auf Mittwoch (26.02.2025) brachen Unbekannte in eine Werkstatt im Nürnberger Westen ein und entwendeten u.a. ein Motorrad. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 21:00 Uhr bis 09:00 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu einem Werkstattgelände in der Rothenburger Straße/Virnsberger Straße. In den Innenräumen ...

