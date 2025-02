POL-MFR: (208) Mann versuchte mit gestohlenem Fahrzeug zu flüchten

Erlangen (ots) - In der Nacht von Dienstag (25.02.2025) auf Mittwoch (26.02.2025) brachen Unbekannte in ein Schulgebäude in Erlangen ein. Die Erlanger Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Türe Zutritt zu einem Schulgebäude Am Röthelheim. Hierdurch verursachten sie Sachschaden in Höhe von mindestens 1500 Euro.Im Anwesen durchwühlten die ...

