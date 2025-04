POL-PPRP: Einbruch in Blumengeschäft - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Am Dienstag (22.04.2025), gegen 17:00 Uhr, war ein 42-jähriger Autofahrer auf der Valentin-Bauer-Straße in Richtung Bruchwiesenstraße unterwegs, als ihn ein unbekannter Autofahrer rechts überholt habe. Daraufhin habe sich der 42-Jährige so erschreckt, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen zwei geparkte Autos stieß. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Eine ...

