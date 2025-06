Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Geparkter Pkw an Pizzeria am Melatenweg beschädigt

Polizei sucht Zeugen

Rees (ots)

Am Mittwoch (04. Juni 2025) wurde in Rees am Melatenweg ein geparkter Pkw beschädigt. Der Wagen, ein brauner Renault Megane, war in der Zeit von 15:30 Uhr bis 22:30 Uhr auf einem Parkplatz vor der Pizzeria am Melatenweg 144 abgestellt. Er stand dort mit der Fahrzeugfront zur Fahrbahn und dem Heck zur Gaststätte. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte, wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken, den Renault am vorderen rechten Stoßfänger sowie am Radkasten vorne rechts. Möglicherweise hatte das verursachende Fahrzeug eine weiße Farbe. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Emmerich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall und zum verursachenden Fahrzeug machen können. Hinweise bitte unter Telefon 02822 7830. (sp)

