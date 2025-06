Kleve (ots) - Am Freitag (6. Juni 2025) gegen kurz vor 8:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Radweg am Spoykanal, zu dem die Polizei nun Zeugen sucht. Ein 17-Jähriger aus Kleve war mit seinem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Hochschule unterwegs. Ein E-Scooter Fahrer passierte in dem Moment die Fußgängerbrücke in Höhe der Marie-Curie-Straße. ...

