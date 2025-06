Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - 21-Jährige kommt mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Baum

schwer verletzt ins Krankenhaus

Weeze (ots)

Am Samstag (08. Juni 2025) gegen 05:55 Uhr wurde eine 21-Jährige aus Goch bei einem Alleinunfall auf der Gocher Straße in Weeze schwer verletzt. Sie hatte die Gocher Straße aus Richtung Goch kommend in Richtung Weeze befahren, als sie etwa in Höhe der Hausnummer 188 aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie fuhr in den Grünstreifen, kollidierte dort zunächst mit einem Leitpfosten und dann mit einem Baum. Ihr Fahrzeug, ein Fiat Punto, wurde daraufhin auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, überschlug sich und rutschte auf der linken Fahrzeugseite gut 100 Meter weiter in den gegenüberliegenden Grünstreifen. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt, Lebensgefahr bestand jedoch nicht. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt. (sp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell