POL-HA: Hagener wird Opfer eines schweren Raubes

Hagen-Mitte (ots)

Als ein 38-Jähriger am Sonntag (01.06.2025) gegen 4 Uhr am Berliner Platz am Bussteig stand, wurde er Opfer eines schweren Raubes. Auf den Hagener seien plötzlich zwei Personen zugekommen, ein Mann habe dem 38-Jährigen unmittelbar Pfefferspray in das Gesicht gesprüht. Der Hagener gab an, in Richtung der Bundespolizei losgerannt zu sein. Als er sich mittig auf dem Berliner Platz befand, habe er einen Schlag gegen den Hinterkopf bekommen und sei gestürzt. Die Täter hätten daraufhin seine Geldbörse aus der Gesäßtasche genommen und flüchteten. Der 38-Jährige kam leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet um Zeugenhinweise. Der 38-Jährige beschrieb den Täter, der ihn mit dem Pfefferspray angriff, wie folgt: Männlich, 25-30 Jahre alt, ca. 175-185cm groß, südländischer Phänotyp, dunkle, kurze, lockige Haare. Der Mann trug weiße Schuhe. Der zweite Tatverdächtige war ebenfalls männlich und hatte einen südländischen Phänotyp. Wer kann Angaben zur Identität der Männer machen? Hinweise nimmt die Hagener Polizei unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

