Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Randalierer will Rettungsdienst mit Bierflasche angreifen

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte nahmen am Samstagnachmittag (31.05.2025) in der Innenstadt einen Randalierer in Gewahrsam, nachdem dieser eine Rettungswagenbesatzung angreifen wollte. Der 38-Jährige hatte in dem Männerasyl in der Tuchmacherstraße randaliert und sich dabei leicht an der Hand verletzt. Als der Rettungsdienst eintraf, um die Wunde zu versorgen, wurde der Mann aggressiv und ging mit einer Bierflasche auf die Rettungskräfte los. Diese alarmierten daraufhin die Polizei. Auch den Beamten gegenüber verhielt der 38-Jährige sich aggressiv und kam einem Platzverweis nicht nach. Als er mit erhobenen Fäusten auf einen der Polizisten losging überwältigte dieser ihn und legte ihm Handschellen an. Die Beamten nahmen den alkoholisierten Mann in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 2 Promille an. (sen)

