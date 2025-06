POL-HA: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Hagen (ots) - Am 30.05.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, versuchten zwei Männer, in eine Wohnung eines Mehrfamilienwohnhauses auf der Kölner Straße in Hagen, Ortsteil Haspe, einzubrechen. Sie scheiterten an der Aufmerksamkeit und sofortigen Reaktion einer 47-jährigen Hausnachbarin. Demnach hätten die beiden Tatverdächtigen versucht, über eine Mülltonne ...

