POL-HA: Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein 38-jähriger Mann zeigte einer vorbeifahrenden Streifenwagenbesatzung am Donnerstagmorgen (29.05.2025) in Hohenlimburg den Mittelfinger. Die Beamten wurden gegen 10.15 Uhr auf den Mann aufmerksam, als sie die Obere Isenbergstraße bestreiften. Sie kontrollierten ihn und sprachen ihn auf die Geste in ihre Richtung an. Er wollte sich nicht zum Tatvorwurf einlassen. Die Polizisten leiteten ein ...

