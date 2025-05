Polizei Hagen

POL-HA: Hagener randaliert und greift Polizisten nach häuslicher Gewalt an

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In Hohenlimburg leistete ein Hagener am Donnerstag (29.05.2025) Widerstand gegen die Polizei und ging zuvor seine Lebensgefährtin körperlich an. Der 40-Jährige war alkoholisiert und randalierte bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung in einem Einfamilienhaus. Die Polizisten versuchten, den Mann zunächst erfolglos zu beruhigen. Er bezeichnete die Einsatzkräfte als "Hure" und "Spast", baute sich vor ihnen auf und ging mit erhobenen Fäusten auf sie zu. Als die Polizisten ihm Handfesseln anlegten, wehrte er sich dagegen und wollte fliehen, sodass er zu Boden gebracht werden musste. Seine Lebensgefährtin berichtete, dass der 40-Jährige nach dem Konsum von Alkohol plötzlich aggressiv wurde. Er schrie und schimpfte laut und habe sie geschubst und fest an den Armen gegriffen. Er ließ sich nicht mehr beruhigen, sodass die Polizei verständigt wurde. Der Hagener erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot und wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Er musste eine Blutprobe abgeben. Der 40-Jährige erhielt eine Strafanzeige und muss sich wegen Widerstands gegen die Polizisten, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Körperverletzung verantworten. (arn)

