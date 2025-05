Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Raubüberfall in Elze - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots)

(zei)Elze, 29.05.2025 - Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:00 Uhr, kam es in Elze zu einem Raubdelikt. Nach bisherigen Erkenntnissen lernte das spätere Opfer den Täter zunächst in einer Lokalität in Elze kennen. Im weiteren Verlauf verließen das Opfer und der Täter gemeinsam die Lokalität in Richtung Bahnhof Elze. Gegen 04:00 Uhr raubte der Täter der Geschädigten in der Bahnhofstraße gewaltsam die mitgeführte Handtasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zu dem flüchtigen Täter liegt folgende Beschreibung vor:

- Männlich, ca. 180 cm groß, schlank - Ca. 35 Jahre alt - Bekleidet mit einem weißen Hemd/Polo mit Kragen, darüber blau-grau gestreifter Pullover/Sweatshirt, dunkle Schirmmütze, Jeans - Kurze, schwarze Haare - Sprach akzentfreies deutsch

Die Polizei Elze hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich beim Polizeikommissariat Elze unter der 05068 93380 zu melden.

