POL-HI: Schwerer Verkehrsunfall auf der B1 bei Hildesheim mit einer lebensbedrohlich verletzten Person

Hildesheim (ots) - Bockenem (web) - Am heutigen Morgen teilt ein Zeuge der Polizei mit, dass zwei Kinder/ Jugendliche, am alten Bahnhof in Bockenem, an dort abgestellten historischen Eisenbahnwaggons, mit Steinen diverse Fensterscheiben eingeworfen haben sollen. Nach "Ansprache" durch den Zeugen seien die Täter geflüchtet. Die polizeiliche Tatortaufnahme bestätigt ...

