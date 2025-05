Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an historischen Eisenbahnwaggons - Tatverdächtige ermittelt -

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am heutigen Morgen teilt ein Zeuge der Polizei mit, dass zwei Kinder/ Jugendliche, am alten Bahnhof in Bockenem, an dort abgestellten historischen Eisenbahnwaggons, mit Steinen diverse Fensterscheiben eingeworfen haben sollen. Nach "Ansprache" durch den Zeugen seien die Täter geflüchtet. Die polizeiliche Tatortaufnahme bestätigt den Sachverhalt. Es können rund 20 beschädigte Scheiben festgestellt werden, welche mittels Schottersteinen aus dem Gleisbereich zerstört worden sind. Aufgrund der Zeugenaussage und der vor Ort aufgefundenen Spuren ergibt sich ein Anfangsverdacht gegen einen Jugendlichen aus dem Stadtgebiet Bockenem. Dieser wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen und mit den vorliegenden Erkenntnissen konfrontiert. Der tatverdächtige Jugendliche räumt daraufhin seine Tatbeteiligung zumindest teilweise ein. In seinem Beisein befindet sich sein "Kumpel" (noch im Kindesalter) welcher ebenfalls seine Tatbeteiligung teilweise einräumt.

Die Schadenshöhe an den Waggons steht noch nicht fest, dürfte jedoch im vierstelligen Bereich liegen. Die weiteren Ermittlungen müssen nun ergeben ob alle Schäden tatsächlich den beiden Tatverdächtigen zugeordnet werden können, oder ob bereits Schäden zuvor vorhanden gewesen sind. Gegen die beiden Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer "Sachbeschädigung" eingeleitet.

