POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem - Zeugenaufruf

BOCKENEM (lud)

In dem Zeitraum vom 27.05.2025, 20:30 Uhr bis zum 28.05.2025, 01:30 Uhr kam es in der Walter-Althoff-Straße in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Bad Salzdetfurth bittet in diesem Zusammenhang um mögliche Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Kraftfahrzeug vermutlich beim Wenden oder Rangieren mit einem Stromverteilerkasten und einer Hecke zusammen. An dem Stromverteilerkasten und der Hecke entstnad Sachschaden von etwa 1000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

