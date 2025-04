Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennender PKW auf der A63

A63/Kaiserslautern (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Freitagabend ein PKW auf der A63 kurz vor dem Autobahndreieck Kaiserslautern in Brand. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug auf dem Seitenstreifen ab, nachdem eine Fehlermeldung angezeigt wurde. Bereits beim Anhalten bemerkte der Fahrer dann eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum. Kurz darauf schlugen die ersten Flammen aus dem Motorraum. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Kaiserslautern voll gesperrt werden. Im Weiteren Verlauf wurde der Verkehr über den linken Fahrstreifen an der Brandstelle vorbeigeführt. Verletzt wurde durch den Brand niemand.|PASt

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell