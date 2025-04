Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: "Carfriday" in der Westpfalz

Westpfalz (ots)

Der Karfreitag oder auch "Carfriday", der in der Tuningszene als inoffizieller Beginn der Tuningsaison gilt, war auch dieses Jahr Anlass den automobilen Schätzen der Fahrzeugbegeisterten in der Westpfalz auf den Zahn zu fühlen.

Insgesamt wurden ungefähr 80 Fahrzeuge kontrolliert und aus den Kontrollen resultierten 62 Anzeigen wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis. Außerdem wurden zwei Strafanzeigen gefertigt, da gänzlich illegale Leuchten in den Verkehr gebracht wurden. Sieben Fahrzeugführer müssen weiter mit Anzeigen wegen hohen Geschwindigkeitsüberschreitungen rechnen. Dies blieb einem jungen Mann zwar erspart, wobei bei der Kontrolle festgestellt wurde, dass er eine App zur Anzeige von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen nutze. Auch er muss nun mit einem hohen Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Auch in den ersten Wochen des April, der für viele saisonzugelassene Fahrzeuge der Start in die Saison bedeutet, wurde bereits vermehrt das ein oder andere umgebaute Fahrzeug durch die Spezialisten des Expertenteams Tuningszene kontrolliert. Zeitweise lebten aber auch immer wiederkehrende Diskussionen zum Thema Stilllegung, Begutachtung und Abschleppen auf. Um diesen in der kommenden Saison etwas vorzubeugen hier noch eine kurze Zusammenfassung: Die in vielen Fällen erloschene Betriebserlaubnis erlischt nur dann, wenn Umbauten durchgeführt wurden, die zu negativen Eigenschaften beim betroffenen Fahrzeug führen. Andere Mängel, wie Durchrostungen, abgefahrene Bremsen etc. können natürlich viel schlimmere Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit haben, betreffen aber nicht die Betriebserlaubnis. Eine Stilllegung erfolgt nicht vor Ort durch die Polizei, sondern allenfalls im späteren Verlauf durch die zuständige Zulassungsstelle in eigenem Ermessen. Deshalb werden die Fahrzeuge durch uns beispielsweise auch nicht vor Ort entstempelt. Das hat auch damit zu tun, dass die Betriebserlaubnis nicht unmittelbar mit der aktuellen Zulassung zusammenhängt -zumindest nicht beim PKW oder Kraftrad-. Sehr wohl muss durch die Polizei aber bei jedem Mangel der gefunden wird und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt, eine Weiterfahrt unterbunden werden. Absolute Ausnahme ist, wenn der Mangel der zur erloschenen Betriebserlaubnis führt, vor Ort restlos beseitigt werden kann (z.B. man entfernt Folie auf den vorderen Seitenscheiben) und es ist aufgrund der Uhrzeit und des Werktages möglich unmittelbar die nächste Prüfstelle anzufahren um ein "Gutachten zum Erlangen der Betriebserlaubnis" zu erwirken und man mit diesem im Anschluss die Zulassungsstelle aufsuchen kann. Die Betriebserlaubnis ist weiter, wie der Name es schon andeutet, die Erlaubnis das Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr In Betrieb zu setzen. Das Fahrzeug wird dadurch nicht automatisch "fahruntauglich, verkehrsgefährdend..." oder ähnliches. Auch kann die Polizei nur feststellen, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist. Eine Wiederteilung durch uns ist in keinem Fall möglich. Entsprechend mancher Aussage von Betroffenen ist es auch falsch zu denken, die Polizei muss jedes Fahrzeug abschleppen. Fahrzeuge mit einer erloschenen Betriebserlaubnis werden nur dann abgeschleppt, wenn im Anschluss eine Begutachtung durch einen Prüfer stattfinden soll. Denn dann muss sichergestellt sein, dass das Fahrzeug in dem Zustand geprüft wird, wie es in der Kontrolle steht. Deshalb muss auch eine Sicherstellung erfolgen. Aufgrund des vorhandenen Wissens speziell geschulter Kollegen reicht aber in der Regel die Beweisaufnahme vor Ort aus, sodass weder eine Sicherstellung, noch ein Abschleppen oder Vorführen bei einem Prüfer notwendig sind.

Als Beispiel für ein vorbildlich gepflegtes und im zulässigen Bereich modifiziertes Fahrzeug sei noch kurz ein mittlerweile bereits historischer DeLorean erwähnt, der im Vorfeld zum Carfriday kontrolliert wurde. Das Fahrzeug, bekannt aus einem Filmeklassiker, befand sich in einem tadellosen Zustand und so konnte der Besitzer nach einer kurzen kontrollbedingten Rast seine Fahrt fortsetzen. Nicht ganz auszuschließen ist aber auch, dass der verbaute Fluxkompensator dafür sorgte, dass das Fahrzeug in dem Zustand vor uns stand. Denn wer weiß wie die Kontrolle vor dem Zeitsprung ausging...

Für die aktuelle Tuningsaison wünschen wir allen Fahrzeugbegeisterten viele trockene, sonnige und unfallfreie Tage. Kommt gerne auch mit uns ins Gespräch, denn auch wir teilen eure Leidenschaft.

