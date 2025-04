Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: "Fahrrad-Geisterfahrer" an der AS Kaiserslautern-West - Misslungene Essensauslieferung

Kaiserslautern - BAB 6 (ots)

Eine zufällig vorbeikommende Zivilstreife der Zentralen Verkehrsdienste entdeckte gegen 18:40h einen Radfahrer an der Auffahrt der AS Kaiserslautern-West in Fahrtrichtung Saarbrücken, der mit seinem Fahrrad entgegengesetzt der Fahrtrichtung wieder von der Autobahn herunterfahren wollte. Es stellte sich heraus, dass der 34-jährige ortsunkundige Mann zuvor vergeblich versucht hatte eine Essensbestellung zu einer nahegelegenen Militärliegenschaft zu liefern. Die Navigations-App auf seinem Mobiltelefon leitete ihn fälschlicherweise auf die BAB 6. Die Beamten sicherten sofort die Gefahrenstelle ab und führten die Person in den angrenzenden Grünstreifen hinter die Schutzplanke. Ein angeforderter Kleinbus der Autobahnpolizei brachte letztendlich den Mann samt Rad und Essensbox von der Autobahn zur regulären Einfahrt des Militärgeländes. ZVD

