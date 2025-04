Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Brennender Lkw auf dem Parkplatz Entenpfuhl

Bild-Infos

Download

Wattenheim, A 6 (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Donnerstagabend ein spanischer Sattelzug auf dem Parkplatz Entenpfuhl in Brand. Der Fahrer hatte seinen Lkw dort geparkt, um eine Pause zu machen. Plötzlich sei Rauch in der Fahrerkabine aufgestiegen und der Fahrer war geistesgegenwärtig ausgestiegen. Innerhalb kurzer Zeit stand der Lkw im Vollbrand. Die herbeieilende Feuerwehr der Verbandgemeinde Enkenbach-Alsenborn löschte den Brand mit Löschschaum. Der Parkplatz musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gesperrt werden. Die Autobahnmeisterei Wattenheim wurde ebenfalls alarmiert. Der Sachschaden am Lkw beläuft sich auf mindestens 100.000EUR. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste, übermittelt durch news aktuell