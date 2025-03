POL-EU: Pkw-Überschlag endet ohne schlimmere Folgen

Kreis Euskirchen (ots) - Nach dem Start in die närrische Session zieht die Polizei Euskirchen am Tag nach Weiberfastnacht eine Bilanz für den Kreis Euskirchen. Aus polizeilicher Sicht verliefen die Karnevalsfeierlichkeiten am Weiberdonnerstag (27. Februar) unauffällig. Im Zeitraum von Weiberdonnerstag, 9 Uhr, bis Freitag (28. Februar), 6 Uhr, wurden insgesamt 22 ...

mehr