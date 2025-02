Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bilanz zum Karnevalsauftakt an Weiberdonnerstag

Kreis Euskirchen (ots)

Nach dem Start in die närrische Session zieht die Polizei Euskirchen am Tag nach Weiberfastnacht eine Bilanz für den Kreis Euskirchen.

Aus polizeilicher Sicht verliefen die Karnevalsfeierlichkeiten am Weiberdonnerstag (27. Februar) unauffällig.

Im Zeitraum von Weiberdonnerstag, 9 Uhr, bis Freitag (28. Februar), 6 Uhr, wurden insgesamt 22 Einsätze mit Karnevalsbezug verzeichnet, die überwiegend auf kleinere Streitigkeiten zurückzuführen waren.

Es wurden 11 Platzverweise ausgesprochen und zwei Personen in Gewahrsam genommen. Es gab acht Körperverletzungsdelikte.

Darüber hinaus wurden 74 Fahrzeuge kontrolliert.

Am Donnerstag (27. Februar) wurde um 16.30 Uhr in der Mehlemer Straße in Weilerswist-Groß-Vernich im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 40-Jähriger aus Weilerswist auf einem E-Scooter angehalten und kontrolliert.

Der Mann äußerte gegenüber den Polizeibeamten, kurz vor der Kontrolle Betäubungsmittel konsumiert zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf Amphetamine.

Bei einer anschließenden Personendurchsuchung wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden.

Auf der Polizeiwache in Euskirchen wurde dem 40-Jährigen eine Blutprobe entnommen.

Das Führen von Kraftfahrzeugen jeglicher Art wurde dem Mann bis zur Ausnüchterung untersagt.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Es wurde eine Anzeige bezüglich der Fahrt unter Drogeneinwirkung und aufgrund der aufgefundenen Betäubungsmittel gefertigt.

Auf einer Karnevalsveranstaltung in der Bergheimer Straße in Zülpich kam es gegen 19 Uhr zu einer Körperverletzung zwischen einem 30-Jährigen aus Weilerswist und einem 37-Jährigen aus Zülpich.

Im Verlauf von zunächst verbalen Streitigkeiten verletzte der 37-Jährige den 30-Jährigen an der Hand.

Der 30-Jährige wurde hierbei verletzt. Beide Personen waren stark alkoholisiert.

Da der 30-Jährige nach dem Vorfall weiterhin verbal aggressiv war, wurde dem Mann für die Örtlichkeit ein Platzverweis ausgesprochen.

In Mechernich kam es um 20 Uhr bei einer Karnevalsveranstaltung in der Dreifachturnhalle in der Straße Bruchgasse zu einer Körperverletzung zwischen einem 26-Jährigen und einem Jugendlichen.

Der 26-Jährige schubste einen Jugendlichen (16) und versuchte nach einem weiteren Jugendlichen zu schlagen.

Im Anschluss schlug der 26-Jährige dem 16-Jährigen ins Gesicht.

Dieser wurde verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von 1,88 Promille.

Bei einer Karnevalsveranstaltung im Festzelt auf dem Marienplatz in Schleiden-Gemünd kam es am Freitagmorgen (28. Februar) um 00.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 26-Jähriger aus Schleiden einem 43-jährigen Security-Mitarbeiter ins Gesicht schlug.

Während Polizeibeamte die beiden Personen voneinander trennen und den Sachverhalt aufnehmen wollten, zeigte sich der 26-Jährige weiterhin aggressiv und schubste einen Polizeibeamten zur Seite. Der Mann konnte zu Boden gebracht und trotz erheblicher Gegenwehr fixiert werden. Hierbei beleidigte der 26-Jährige die Polizeibeamten.

Eine 31-jährige Familienangehörige versuchte das Einschreiten der Beamten zu verhindern. Sie klammerte sich zunächst an den 26-Jährigen und griff anschließend selbst aktiv in das Geschehen ein, indem sie versuchte, die Polizeibeamten zu schlagen.

Dies konnte jedoch von den Polizeibeamten verhindert werden. Die Frau wurde ebenfalls zu Boden gebracht und fixiert.

Der 26-Jährige wurde zur Verhinderung von weiteren Straftaten in Gewahrsam genommen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,66 Promille.

Die Frau wurde vor Ort entlassen.

Gegen beide Personen wurde eine Anzeige aufgrund des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gefertigt.

Gegen die 31-Jährige wurde zusätzlich eine Anzeige bezüglich der Gefangenenbefreiung gefertigt. Weiter erwartet den 26-Jährigen eine Anzeige bezüglich der Köperverletzung und der Beleidigung.

Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt.

