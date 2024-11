Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Brand in Lagerabteil

Am Samstagmorgen gegen 07:00 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Lagerabteil innerhalb des ehemaligen Bauhofes in der Fuchsgasse. In dem Abteil wurden Farben und Lacke einer Malerfirma gelagert. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Sulzbach und Murrhardt waren mit 6 Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften im Einsatz. Der Sachschaden wird vorläufig auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Waiblingen-Hohenacker: Brand eines Altpapiercontainers

Durch Unbekannte wurde am Freitagmorgen gegen 04:00 Uhr ein Altpapiercontainer in der Karl-Ziegler-Straße in Brand gesetzt. Der Brand wurde durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell