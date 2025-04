Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Gemeinsame Großkontrolle von Polizei, Bundespolizei und Zoll

A6/Waldmohr, Tank- und Rastanlage (ots)

Am vergangenen Samstagabend, 05.04.2025, führten Beamte der Autobahnpolizei Kaiserslautern, unterstützt von Kräften der Polizeidirektion Kaiserslautern, der Bundespolizei und dem Hauptzollamt Saarbrücken eine gemeinsame Verkehrskontrolle auf der Tank- und Rastanlage Waldmohr durch. Für Licht und Logistik an der Einsatzstelle sorgte das Technische Hilfswerk, das mit 16 Einsatzkräften aus unterschiedlichen Standorten des Saarlandes angerückt war.

Das besondere Augenmerk der Einsatzkräfte lag hierbei auf Kraftfahrzeugführern, die unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs waren, ebenso auf Personen, die sich illegal im Bundesgebiet aufhalten, sowie der Feststellung von Straftätern, Tatverdächtigen und Tatfahrzeugen im Zusammenhang mit dem Deliktfeld Wohnungseinbruch und Eigentumskriminalität.

Parallel dazu führte der Zoll Kontrollen in den zollrechtlich relevanten Deliktbereichen durch. Überprüft wurden insbesondere der illegale Schmuggel von Zigaretten, alkoholischen Getränken, Betäubungsmitteln, Waffen und ähnlichen Gegenständen.

Im Ergebnis leiteten die Beamten des Zoll und der Polizei insgesamt 24 Strafverfahren, unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Diebstahls, Kennzeichenmissbrauchs, Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie diverser Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit dem Führen von Kraftfahrzeugen ein. In mehreren Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden, weil die überprüften Kraftfahrzeuge - so auch drei Lkw - aufgrund erheblicher Mängel nicht verkehrssicher waren. In zwei Fällen wurden im Bundesgebiet illegal aufenthältliche Personen vorübergehend festgenommen.

Die Beamten des Zoll stellten 17.240 Zigaretten sicher. Die Zigaretten waren in einem Sprinter hinter der Ladung versteckt und sollten so nach Frankreich geschmuggelt werden. Die hinterzogene Tabaksteuer beläuft sich auf 3.200 Euro. Darüber hinaus mussten aus Moldawien stammende Handelswaren nachversteuert werden. Bei einem weiteren Fahrzeugführer konnte der Zoll 1.600 Euro säumige Kfz-Steuer beitreiben. |PASt (ht)

