Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autos mutwillig beschädigt

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Am Freitagabend und auch Samstagvormittag wurde polizeilich bekannt, dass ein unbekannter Täter in Waltershausen in der Franz-Mehring-Straße sein Unwesen getrieben hat. Der Täter zerkratzte mehrere dort abgeparkte Fahrzeuge. Nach bisherigen Ermittlungen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Bereich. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche zur Aufklärung der Taten beitragen können. Az. 322581/24 (ri)

