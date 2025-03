FW Tönisvorst: schwerer Verkehrsunfall auf der Düsseldorfer Straße

Tönisvorst (ots) - Am Montag, den 13. Januar 2025, wurde die Feuerwehr Tönisvorst mit beiden Löschzügen um 11:45 Uhr zu einem Brand zu einem Industriebetrieb im Tempelsweg alarmiert. In der Halle war eine Lackierkabine in Brand geraten, was zu einer intensiven Verrauchung führte. Die schnell herbei geeilten Einsatzkräfte konnten durch umfangreiche ...

mehr