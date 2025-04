Polizeiautobahnstation Kaiserslautern und Zentrale Verkehrsdienste

POL-PASTKL: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

A6/Kaiserslautern (ots)

Zu starken Verkehrsbehinderungen kam es am Mittwoch-Nachmittag auf der A6 bei Kaiserslautern. Ein 18 Jahre alter Opel-Fahrer übersah beim Fahrstreifenwechsel einen neben ihm fahrenden Toyota. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge drehten sich beide Fahrzeuge auf der Fahrbahn. Der Toyota kollidierte mindestens einmal mit der Schutzplanke. Die Fahrzeuge hinterließen ein großes Trümmerfeld und kamen auf dem linken bzw. rechten Fahrstreifen zum Stehen. Nachdem die Autobahn zunächst in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt werden musste, konnte der Verkehr im weiteren Verlauf über den mittleren Fahrstreifen an den Unfallfahrzeugen vorbei geleitet werden. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde durch die Autobahnmeisterei gereinigt. Nach fast drei Stunden konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr vollständig freigegeben werden.

