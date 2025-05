Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei im Bus

Hagen-Boelerheide (ots)

In den frühen Morgenstunden des 29.05.2025 kam es in einem Bus der Hagener Verkehrsbetriebe zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vorangegangen waren verbale Beleidigungen zwischen den Beteiligten. Zwei der Beteiligten konnten im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme am Einsatzort festgestellt werden. Bei diesen beiden handelt es sich um Hagener Bürger im Alter von 24 und 18 Jahren. Zwei weitere an der Auseinandersetzung beteiligte männliche Personen sind flüchtig. Eine dieser Personen wird beschrieben als 17 bis 18 Jahre alt, 175 cm groß, kräftige Statur, bekleidet mit einem grauen Lacoste Pullover. Die zweite Person ist schlank, hat braune Haare und trug zur Tatzeit einen weißen Pullover. Der 18jährige Hagener musste im weiteren Einsatzverlauf zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen zu den beiden flüchtigen Beteiligten dauern an. (as)

